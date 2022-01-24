В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов

На 1 января этого года в Азербайджане объем просроченных кредитов составил 719,4 млн. манатов, за последний месяц этот показатель снизился на 8,5%.

Как сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), в годовом сравнении объем проблемных кредитов сократился на 19,4%.

Удельный вес указанных кредитов в общем портфеле в декабре снизился на 0,5 процентных пункта, а в годовом сравнении на 1,9 процентных пункта и составил 4,2%.