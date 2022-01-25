Среди заинтересованных в создании бизнеса в Карабахе есть и женщины-предприниматели

Отрадно, что среди заинтересованных в создании бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана есть и женщины-предприниматели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов во вторник на конференции "Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура" в Баку.

Мамедов отметил, что в прошлом году были созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, и организация подобных мероприятий и дискуссий с участием женщин-предпринимателей в данном контексте также имеет важное значение.

"Сразу по окончании 44-дневной Отечественной войны начался прием заявок от местных и иностранных субъектов предпринимательства, заинтересованных в создании бизнеса на освобожденных территориях. В их числе внимание привлекают и обращения азербайджанских женщин-предпринимателей. На сегодня из 980 обращений в МСБ от предпринимателей, желающих создать бизнес на освобожденных территориях, 42 подали женщины. 24 обращения женщин-предпринимателей относятся к инвестиционным проектам, 18 - связаны с другими работами. Из представленных женщинами-предпринимателями проектов 13 относятся к сфере торговли и услуг, 10 - к сфере промышленности, по 6 - к сельскому хозяйству и туризму, 4 - к сфере строительства, 2 - образования, 1 - к сфере здравоохранения", - сказал Мамедов.