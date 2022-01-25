В порт Алят прибыл первый контейнерный поезд из Узбекистана

ООО "ADY Container" осуществило доставку первого контейнерного поезда по маршруту Асака-Баку.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на ADY Container, грузы предназначены для одного из заводов по производству легковых автомобилей в Азербайджане, передает Day.Az.

"Первый поезд из 50 контейнеров, отправившийся из логистического центра Асака в Узбекистане, прибыл в порт Алят. 40-футовые контейнеры, загруженные автозапчастями, через пограничную станцию Ходжадавлет были доставлены в порт Туркменбаши в Туркменистане, а оттуда через Каспийское море в азербайджанский порт Алят", - сообщает ООО.

Контейнерные поезда будут двигаться по этому маршруту регулярно.