SOFAZ увеличил объем реализованной на аукционах валюты

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продал на валютных аукционах в январе 2022 года 726,9 миллиона долларов США по сравнению с 634,5 миллиона долларов в аналогичном периоде 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Таким образом, продажи валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана увеличились на 12,7 процента в годовом исчислении.

Отметим, что SOFAZ был создан в 1999 году, на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на 28 января составляет 1,7 AZN/USD.