Азербайджан готов поставить больше газа в Европу в случае чрезвычайной ситуации. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

"Если возникнет острая необходимость, как в Турции, некоторые объемы, конечно, будут доступны", - сказал Сулейманов в интервью британским СМИ.

По его словам, Азербайджан может добывать больше газа и расширять мощности "Южного газового коридора". Азербайджан также может направлять газ из Туркменистана, поскольку две страны намерены разрабатывать месторождение "Достлуг" в Каспийском море, сказал посол.

"Мы не принимаем решения в связи с энергетической безопасностью, потенциальным расширением и увеличением объемов из-за краткосрочного кризиса. Невозможно добиться успеха с краткосрочными мандатами. Это долгосрочное планирование, процесс. Это не значит, что кто-то может вдруг появиться и сказать: "Дай мне больше газа", - пояснил дипломат.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" (ЮГК) началась 31 декабря 2020 года. ЮГК транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Всего по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), который является европейским сегментом ЮГК, с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года было транспортировано 8,1 миллиарда стандартных кубометров газа. В Италию по ТАР было поставлено 6,8 миллиарда кубометров, в Грецию и Болгарию - 1,2 миллиарда кубометров.