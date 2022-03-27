В Ханкенди и другие близлежащие населенные пункты будет подан газ

Неисправность газораспределительных линий, многие годы работающих без технического обслуживания, на территориях, входящих в Карабахский экономический район, в последние дни вызвала проблемы с газоснабжением, сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз".

Несмотря на обильный снегопад, сотрудники ПО "Азеригаз", отправленные на место, принимают необходимые меры для ликвидации последствий аварии на местности со сложным рельефом.

"28 марта подача природного газа в Ханкенди и другие близлежащие населенные пункты будет восстановлена, и в первую очередь будут проведены тестовые работы. В связи с этим потребителям рекомендуется быть осторожными при использовании природного газа, строго соблюдать правила технической безопасности.

Подача природного газа на территорию Карабахского экономического района будет полностью восстановлена ​​после завершения тестовых работ 29 марта", - говорится в сообщении ПО "Азеригаз".