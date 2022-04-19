Международная финансовая корпорация (IFC) будет работать с правительством Азербайджана над развитием устойчивого финансового сектора.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте, передает Day.Az.

"По мере того, как мир выходит из пандемии COVID-19, IFC полна решимости поддерживать Азербайджан на его пути к устойчивому, инклюзивному росту с упором на частный сектор. Поскольку борьба с климатическими изменениями входит в число наших глобальных приоритетов, поддержка "зеленого" и устойчивого восстановления является одним из ключевых приоритетов IFC в Азербайджане. Она включает в себя поддержку энергетического перехода и инвестиции в производство электроэнергии из ВИЭ. Азербайджан взял на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов к 2030 году. В этом контексте морская ветроэнергетика выглядит особенно многообещающе. Согласно анализу, предоставленному Программой помощи в управлении энергетическим сектором Всемирного банка, потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана оценивается в 157 гигаватт. Это огромный показатель по сравнению с суммарной установленной мощностью генерации Азербайджана на уровне около восьми гигаватт", - сказала Дуарте.

Она отметила, что IFC уже работает с министерством энергетики Азербайджана над созданием дорожной карты для сектора, направленной на превращение страны в центр возобновляемой энергетики.

Региональный менеджер добавила, что эта работа является частью совместной инициативы IFC с Программой помощи в управлении энергетическим сектором ВБ.

"Мы также надеемся на сотрудничество с Центральным банком Азербайджана в качестве участника поддерживаемой IFC Сети устойчивого банковского дела и финансов (SBFN) - платформы для регуляторов финансового сектора и отраслевых ассоциаций на развивающихся рынках. В рамках этих усилий IFC будет работать с правительством над развитием устойчивого финансового сектора, который может поддержать переход Азербайджана к устойчивой и "зеленой" экономике", - сказала Дуарте.