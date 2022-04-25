В Азербайджане значительно выросло число трудовых договоров

В последние три - четыре года число трудовых договоров в Азербайджане выросло на 400 тысяч - до 1,7 миллиона, а средняя заработная плата - в 2,5 раза.

Об этом сказал в понедельник на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", посвященной Дню предпринимателей - 25 апреля, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сегодня Азербайджан занимает второе место среди стран СНГ по показателю покупательной способности населения.

"Сборы по соцстрахованию в Азербайджане превысили 600 миллионов манатов. Трудовые договоры в стране сегодня заключаются полностью в электронной форме. Созданы и продолжаются создаваться различные электронные системы для упрощения отношений между работником и работодателем", - сказал Бабаев.

Глава ведомства также сообщил, что минтруда ведет работы по подготовке специализированных программ в сфере повышения квалификации работников.

"Также создается единая база вакансий, где безработные могут найти себе соответствующую работу", - отметил Бабаев.

Кроме того, по словам министра, в период пандемии была оказана помощь 300 тысячам семей в Азербайджане, произведены необходимые выплаты, осуществлялась и продолжает осуществляться поддержка семей шехидов и ветеранов войны.

"Для граждан с ограниченными возможностями здоровья были созданы возможности для трудоустройства. На сегодняшний день в Азербайджане насчитывается порядка 60 тысяч работников с ограниченными возможностями здоровья", - добавил он.