В Дашкесане реализован проект «Поддержка развития пчеловодства»

Подведены итоги "Проекта поддержки развития пчеловодства", реализуемого в Дашкесанском районе при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), организованного Закрытым акционерным обществом (ЗАО) "AzerGold", передает Day.Az.

Как сообщили в ЗАО, выступивший на мероприятии заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Огтай Мамедов отметил, что главной миссией проекта является содействие развитию экосистемы малого бизнеса в регионе, где Общество проводит работы по добыче, продвижению пчеловодства в качестве типа экопредпринимательства и увеличению производство натурального меда. Он отметил, что такие проекты, которые регулярно реализует Общество, служат поддержке государственных программ социально-экономического направления, повышению благосостояния населения. Заместитель председателя подчеркнул, что в дальнейшем также будут реализованы соответствующие проекты по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.

Координатор KOBIA по Гянджа-Газахскому экономическому району Анар Алиев подробно проинформировал о благоприятной среде для организационных, правовых и экономических мерах, принимаемых для развития предпринимательства в регионе, предпринимательской деятельности, механизме эффективной финансовой поддержки субъектов предпринимательства, рассказал о значении данных проектов. Он сообщил, что с местными фермерами, привлеченными к тренингам, будут поддерживаться регулярные контакты, и поддержка будет продолжена.

Затем пчеловоды, функционирующие в селах Човдар, Баян, Гушчу и Зейлик Дашкесанского района, принявшие участие в тренингах и практических занятиях, были награждены сертификатами. В рамках мероприятия на территории Дашкесанского района были посажены нектароносные акации, а в завершение дня фермерам были преподнесены в дар 120 пчелиных семей, полностью оснащенных необходимым оборудованием, и соответствующие лекарственные препараты.

Напомним, что в рамках начального этапа проекта члены Комитета по корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold организовали встречу с пчеловодами с целью определения возможности для местных общин извлечь выгоду из проекта, проблем, с которыми сталкиваются владельцы фермерских хозяйств во время пчеловодческой деятельности, и путей их устранения, а также проведения обмена мнениями об инициативах. На следующем этапе проекта консультанты провели трехдневные теоретические тренинги и практические занятия по весеннему уходу за пчелами, взроивание и разведение маток. В рамках программы были розданы методические буклеты с целью повышения осведомленности о лечении и профилактике паразитарных заболеваний, применении инноваций в этой области. В то же время эксперт Центра развития малого и среднего предпринимательства KOBIA провел семинар для фермеров по доступу к финансовым ресурсам, организации аграрного страхования. На тренингах были даны ответы на вопросы фермеров и проведен широкий обмен мнениями.