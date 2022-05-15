https://news.day.az/economy/1462014.html Турция просит Иран увеличить экспорт газа
Турция просит Иран увеличить экспорт газа
Турция и Ирак просят Иран увеличить экспорт газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на mehrnews, об этом заявил генеральный директор Национальной газовой компании Ирана Меджид Ченги.
По его словам, продолжаются переговоры с Турцией и Ираком о продлении соглашения по экспорту газа: "Обе страны обратились для увеличения экспорта газа из Ирана. Мы постараемся увеличить экспорт в соответствии с имеющимися возможностями".
Он отметил, что для обсуждения этого вопроса создана рабочая группа.
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