Турция просит Иран увеличить экспорт газа

Турция и Ирак просят Иран увеличить экспорт газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на mehrnews, об этом заявил генеральный директор Национальной газовой компании Ирана Меджид Ченги.

По его словам, продолжаются переговоры с Турцией и Ираком о продлении соглашения по экспорту газа: "Обе страны обратились для увеличения экспорта газа из Ирана. Мы постараемся увеличить экспорт в соответствии с имеющимися возможностями".

Он отметил, что для обсуждения этого вопроса создана рабочая группа.