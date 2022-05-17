За последние 10 лет Европа инвестировала в экономику Азербайджана свыше $20 млрд

За последние 10 лет Европа инвестировала свыше 20 миллиардов долларов в экономику Азербайджана.

Об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на бизнес- форуме ЕС-Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"ЕС является надежным торгово-экономическим партнером Азербайджана. В Азербайджане работают свыше 700 компаний из ЕС. В нынешнем году ожидается рост товарооборота между Азербайджаном и Евросоюзом", - сказал Джаббаров.

Министр также сообщил, что в 2021 году ВВП Азербайджана вырос на 5,6 процента по сравнению с 2020 годом.

"Выросли и другие показатели, в том числе в нефтегазовой и ненефтяной отрасли. Рост производства ненефтяной продукции с начала 2022 года составил порядка 40 процентов, что способствует увеличению налоговых поступлений. Здесь идет речь о сумме в размере 250 миллионов долларов", - добавил Джаббаров.