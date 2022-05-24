В Азербайджане может быть внедрена технология переработки пластика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на выставке "Italian Design Day", посвященной дизайну и новым технологиям для устойчивого развития, проходящей в Университете АDА.

"Сегодня управление отходами - это мировой тренд. В то же время это большая проблема не только для Азербайджана, но и для всего региона", - сказал Бабаев.

По его словам, возможность внедрения технологии переработки пластика в Азербайджане реальна, и уже проводились дискуссии на эту тему.