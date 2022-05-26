В Карабахе планируется восстановить еще ряд малых ГЭС

До конца 2022 года в Карабахе планируется восстановить еще пять малых ГЭС суммарной установленной мощностью 100,27 мегаватта.

Об этом сказал в четверг Trend директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Табриз Аммаев, передает Day.Az.

"Ожидается, что выработка электроэнергии на освобожденных территориях будет осуществляться из возобновляемых источников энергии. Прежде всего, речь идет об использовании энергии воды, ветра и солнца. Работы в этом направлении уже ведутся. Полностью восстановлены четыре малые ГЭС, которые уже обеспечивают эти территории электроэнергией. До конца года планируется восстановить еще пять малых гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью 100,27 мегаватта", - сказал Аммаев.

Он также сообщил, что уже завершаются работы по оценке потенциала и проекта строительства электростанции установленной мощностью 240 мегаватт компанией bp на территории Джебраильского района.

"Кроме того, хочу отметить что в рамках подписанного меморандума между министерством энергетики Азербайджана и компанией Masdar (ОАЭ) ведутся работы по оценке потенциала солнечной и ветряной электростанций установленной мощностью 100 мегаватт каждая", - сказал Аммаев.