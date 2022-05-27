Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 мая повысилась на 2,94 доллара относительно предыдущего показателя и составила 125,75 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,94 доллара - до 124,69 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла на 2,9 доллара - до 81,05 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 мая выросла на 2,95 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 118,69 доллара за баррель.