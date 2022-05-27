Болгария готовится закупить 1 млрд кубометров газа у Азербайджана.

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовало посольство Греции в Турции на своей странице в Twitter.

В публикации говорится, что транспортировка газа между Болгарией и Грецией начнется с 1 июля.

"Болгария готовится закупить 1 млрд кубометров газа у Азербайджана. Этот объем удовлетворит летом потребность страны. Ожидаем, что цены будут ниже российских", - подчеркивается в публикации.