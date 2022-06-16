Азербайджан ожидает увеличения поставок газа через ЮГК

Азербайджан вскоре ожидает увеличения поставок газа через "Южный газовый коридор" (ЮГК) в два раза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в четверг в ходе IX Глобального Бакинского Форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

"У Азербайджана есть потенциал для увеличения объемов экспорта газа. Азербайджан ведет активный диалог с европейскими коллегами по этому вопросу. Мы ожидаем удвоения поставок газа по "Южному газовому коридору" очень скоро", - сказал он.

По словам Солтанова, Азербайджан также имеет большой потенциал в развитии альтернативных источников энергии, особенно в развитии оффшорной ветроэнергетики, потенциал которой составляет 157 ГВт.

Он добавил, что Азербайджан в 2021 году уже увеличил экспорт электроэнергии на 45 процентов по сравнению с 2020 годом.

"Также мы планируем создать "зеленый" коридор экспорта электроэнергии в Европу. В этом смысле Зангезурский коридор может сыграть большую роль, и мы уже работаем в этом направлении", - отметил Солтанов.