16 июня азербайджанская компания PMD Hospitality провела встречу со своими партнерами - туристическими агентствами.

В мероприятии приняли участие председатель государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, глава туристического бюро Азербайджана Флориан Зенгстшмид, а также исполнительный директор PMD Hospitality Азер Миртагави.

Мероприятие состояло из двух сессий - официальная часть и неофициальная. В ходе официальной сессии Миртагави поделился с гостями о проделанных работах и инновациях, которые внедренны в отели, управляемые компанией PMD Hospitality, а также о планах дальнейшего развития тесного сотрудничества с местными турагентствами. Также в ходе этой части мероприятия выступили Нагиев и Зенгстшмид. Они рассказали о туристическом потенциале столицы и районов Азербайджана, работах, которые ведутся государственным агентством по туризму и туристического бюро в этих целях.

В ходе второй, неофициальной, части мероприятия компания PMD Hospitality провела розыгрыш и вручила ценные призы победителям. По итогам ряд счастливчиков получил такие призы, как бесплатное посещение отелей, санаториев, а также СПА-салонов в отелях, управляемых PMD Hospitality. По завершении мероприятия все гости были приглашены на гала-ужин.

PMD Hospitality - компания по управлению активами с акцентом на сегменты здоровья и отдыха. Портфель PMD Hospitality состоит из нескольких действующих 5-звездочных отелей (Chenot Palace Gabala, Gashalti Health Hotel, Chinar Hotel & SPA,Garabagh Resort & SPA,Galaalti SPA & Sanatorium, Lankaran Springs Wellness Resort, The Excelsior Hotel & Spa Baku, Ramada Plaza by Wyndham Gence, Goy Gol Lake Resort), люксовых курортов (Shamakhi Palace Sharadil), и ресторан Paulaner Azerbaijan.

Исполнительный директор Азер Миртагави считает, что компания PMD Hospitality "придает большое значение здоровью человека и здоровому образу жизни. Наш основной принцип - это обеспечение здорового образа жизни и забота о здоровье наших гостей".