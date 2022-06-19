Никаких перспектив продовольственного кризиса в Азербайджане нет

Ни о какой нехватке продовольствия в мире речи не идёт. Производство зерна в Украине в лучшем случае составляет 4% от уровня мирового производства. Это всё копейки. Даже если всё украинское зерно исчезнет с мирового рынка, это не приведёт к глобальному голоду.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный российский политолог и экономист Дмитрий Некрасов.

При этом наш собеседник отметил, что в связи с неопределённой ситуацией в мире будет наблюдаться рост цен на продовольствие.

"И этот рост цен может привести к некоторой социальной напряжённости в ряде стран Северной Африки и Передней Азии. Сейчас дорожает любое сырьё. То есть речь идёт не только о продовольствии и во многом это связано с постпандемийным шоком. Когда сначала был шок спроса, все уменьшили производство. Потом предложение быстро восстановилось, а производство (особенно логистика) не могло так быстро восстановиться. В итоге произошло то, что мы сегодня наблюдаем. То есть, это, скорее, история с общим сырьевым циклом, нежели что-то ещё", - пояснил он.

Как отметил Некрасов, конкретно ситуация в Украине добавляет некоторой остроты. Но она не является главной причиной роста цен ни на зерновые культуры, ни на продовольствие в принципе.

"Ещё раз подчеркну, производство зерна в Украине находится на уровне статистической погрешности, запасы колеблются в год на большие объёмы. Заменить Украину и даже Россию с Украиной при желании мировая экономика может легко. Никаких перспектив продовольственного кризиса в России и Азербайджане я не вижу", - заключил Дмитрий Некрасов.

Абдул Керимханов