Хорошая новость для пенсионеров

В дополненном проекте госбюджета на 2022 год средства, направляемые на финансирование пенсий, определены с увеличением на 6 процентов по сравнению с показателем утвержденного бюджета на 2022 год, и на 15 процентов - по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов в ходе обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что указами и распоряжениями главы государства были проиндексированы выплаты 1,1 миллиона пенсионерам, получающим пенсию на общих основаниях, а также оказана дополнительная материальная помощь в размере 200 манатов.

"Выплаты пенсионерам, получающим пенсию на льготных условиях, индексированы на 10 процентов. Общий объем этих мер социальной поддержки составляет 440 миллионов манатов", - сказал Керимов.

Он отметил, что в результате мероприятий, проводимых в системе индивидуального пенсионного учета, а также усиления контроля в области судебных разбирательств, сумма средств, присвоение которых было предотвращено, составляет без применения коэффициентов индексации 711 миллионов манатов, с применением индексации - 790 миллионов манатов.