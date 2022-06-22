Азербайджан и датская Vestas обсудили вопрос организации производства компонентов ветряных турбин

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с коммерческим директором компании Vestas Nortern & Central Europe по странам СНГ, Центральной Азии и Кавказа Игорем Нусом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минэкономики.

На встрече была представлена информация о благоприятном деловом климате Азербайджана, экономическом потенциале освобожденных территорий, обсуждены возможности дальнейшего расширения партнерства в области управления и эффективного использования природных ресурсов, альтернативной и возобновляемой энергии.

Стороны также обменялись мнениями об эффективном использовании имеющегося в Азербайджане потенциала в области ветроэнергетики и инвестиционных возможностях, организации производства компонентов ветряных турбин.

Отметим, что датская компания Vestas реализовала проекты в области ветроэнергетики, альтернативной и возобновляемой энергии, развития и внедрения решений в области устойчивой энергетики в 85 странах.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - мае 2022 года товарооборот с Данией превысил 6,205 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 13,013 миллиона долларов (сокращение за год на 52,31 процента).