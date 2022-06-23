https://news.day.az/economy/1473351.html Баку и Бухарест подпишут новый документ в сфере производства "зеленой" электроэнергии - замминистра энергетики Румынии
Баку и Бухарест подпишут новый документ в сфере производства "зеленой" электроэнергии - замминистра энергетики Румынии
Представители Азербайджана и Румынии провели встречу по вопросу производства "зеленой" электроэнергии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг замминистра энергетики Румынии Джордж-Сергиу Никулеску на заседании азербайджано-румынской межправительственной комиссии.
По его словам, в связи с этим ведется подготовка к подписанию меморандума о взаимопонимании между двумя странами.
"Мы собираемся подписать меморандум о взаимопонимании, чтобы ускорить эту работу", - сказал Никулеску.
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