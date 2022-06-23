Баку и Бухарест подпишут новый документ в сфере производства "зеленой" электроэнергии

Представители Азербайджана и Румынии провели встречу по вопросу производства "зеленой" электроэнергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг замминистра энергетики Румынии Джордж-Сергиу Никулеску на заседании азербайджано-румынской межправительственной комиссии.

По его словам, в связи с этим ведется подготовка к подписанию меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

"Мы собираемся подписать меморандум о взаимопонимании, чтобы ускорить эту работу", - сказал Никулеску.