Завершены первоначальные технические работы по заполнению IGB газом

Идет активная подготовка к коммерческому запуску интерконнектора Греция-Болгария (IGB). С середины июня на 182-километровой трассе трубопровода проводятся испытания с использованием природного газа, сообщили Day.Az в проектной компании ICGB AD.

По ее данным, в настоящее время объем газа, прокаченного по IGB, составляет 3,7 миллиона кубометров.

"На первом этапе испытаний газ подается поэтапно в направлении Стара Загора - Комотини. Все секции заранее продуваются азотом, чтобы в трубопроводе не осталось влаги и кислорода. Это одно из обязательных технических требований по подготовке инфраструктуры к промышленной эксплуатации.

На этом этапе испытаний весь трубопровод работает под давлением, которое постепенно повышается в соответствии с утвержденной методикой испытаний. Давление, при котором объект будет работать после начала коммерческой деятельности, зависит от объема транспортируемого природного газа за соответствующий день. Трубопровод IGB рассчитан на работу при максимальном давлении до 75 бар", - сказали в компании.

IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.