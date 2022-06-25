Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 июня выросла на 2,86 доллара относительно предыдущего показателя и составила 121,43 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,84 доллара - до 119,96 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,79 доллара, составив 78,53 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 июня повысилась на 2,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 119,95 доллара за баррель.