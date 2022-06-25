Переговоры с Азербайджаном по увеличению поставок газа подходят к завершению

Источник: Агентство международной информации Trend

Переговоры с Азербайджаном по увеличению поставок природного газа вышли на финишную прямую.

Об этом сказала в интервью эстонской газете Postimees еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"На минувшей неделе ЕС достиг договоренности по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, кроме того, углублено сотрудничество с Норвегией, а переговоры с Азербайджаном вышли на финишную прямую", - сказала Симсон.

Еврокомиссар подчеркнула, что совместные закупки газа требуют единогласия и координации между странами ЕС, и работа Еврокомиссии создает для этого необходимые условия.

"Хорошая новость заключается в том, что в мае в очередной раз был установлен рекорд по поставкам СПГ в Европу - 12,8 миллиарда кубометров. Это самый большой месячный объем за всю историю", - сказала Симсон.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.