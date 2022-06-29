В Азербайджане принимаются меры по увеличению популяции редких видов рыб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев в ходе визита представителей дипломатического корпуса и членов международных организаций в Зангилан.

По его словам, сегодня три тысячи мальков ручьевой форели были выпущены в реку Хакари в Зангиланском районе в рамках реализации программы по увеличению популяции рыб в Азербайджане.

Он добавил, что ручьевая форель включена в Красную книгу и увеличение ее популяции крайне важно.

Ф.Алиев также сообщил, что мальки ручьевой форели хорошо приспосабливаются к местной воде.