Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли

https://news.day.az/economy/1475428.html Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли
На 30 июня 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,371 миллиарда долларов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк, это на 1,95 процента, или 141,2 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 14,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.
По данным регулятора, на 30 июня 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составили 6,455 миллиарда долларов.
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