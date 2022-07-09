Азербайджанский газ пошел в Болгарию

Автор: Лейла Таривердиева

Выступая 1 июня на церемонии открытия Бакинской энергетической недели, Президент Ильхам Алиев заявил, что Южный газовый коридор уже действует, и теперь нам необходимо работать над тем, как выстроить новые мосты, новые связи, интерконнекторы и как расширить наше присутствие на европейском газовом рынке. "Учитывая существующие в настоящее время новые вызовы и потребности, мы, конечно, находимся уже в процессе переговоров с другими потенциальными потребителями. Но одних только наших усилий для этого будет недостаточно. Необходимы инвестиции в инфраструктуру, строительство новых интерконнекторов в Европе, и должны быть достигнуты договоренности на новых условиях", - сказал глава государства, подчеркнув, что Азербайджан со своей стороны будет делать все возможное для ускорения процесса.

Действительно, Азербайджан со своей стороны делал и делает все, что от него зависит. А вот его европейские партнеры до последнего времени недостаточно ответственно подходили к своей части работы. Пока не грянул гром.

Строительство интерконнектора Греция-Болгария должно было завершиться в 2020 году. Bulgargaz EAD подписала 25-летний контракт о приобретении 1 миллиарда кубометров газа в год в рамках "Шахдениз-2" в 2013 году. Планировалось, что в 2020 году азербайджанский газ пойдет в Европу по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) и конечным (пока что конечным) пунктом будет Болгария. Азербайджан должен был обеспечить четверть потребностей этой страны, однако строительство интерконнектора неоправданно затянулось. В связи с последними событиями в мире европейские партнеры Азербайджана оказались перед необходимостью ускоренно продолжить работы, причем в максимально сжатые сроки, так как действие соглашения по альтернативному маршруту поставок азербайджанского газа Болгарии истекал 30 июня 2022 года.

Успели. В пятницу, 8 июля возле греческого города Комотини торжественно открылся интерконнектор Греция-Болгария (IGB), трубопроводная инфраструктура, позволяющая транспортировать азербайджанский газ в Болгарию. Событие для Европы чрезвычайно важное, неслучайно в церемонии участвовали премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Болгарии Кирилл Петков. Виновника торжества, то есть Азербайджан представил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

Ввод в эксплуатацию IGB - это новый этап в функционировании Трансадриатического газопровода (ТАР) и Южного газового коридора в целом. Это событие стратегической значимости с точки зрения диверсификации газоснабжения Южной Европы и Болгарии в частности. Открытие IGB - результат успешного взаимодействия стран, взаимопонимания между главами государств и взаимного доверия. Однозначно, "первую скрипку" во все этих процессах сыграл Президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого можно назвать модератором успешного энергетического сотрудничества республики с Европой и обеспечения энергобезопасности партнеров нашей страны. Как говорил азербайджанский лидер, Южный газовый коридор - это предмет нашей гордости. А еще это история успеха Азербайджана, который продолжился 8 июля в местечке Комотини Греции и, судя по всему, будет продолжаться новыми проектами. Европа уже имела возможность оценить преимущества партнерства с Азербайджаном во время прошлогоднего энергетического кризиса. И неслучайно, с того времени количество партнеров и желающих ими стать с европейской стороны значительно возросло. Это можно было увидеть по числу и составу участников очередного министерского заседания Консультативного совета ЮГК в феврале.

Межсистемный трубопровод IGB соединяет национальную газовую сеть "Булгартрансгаз" с греческой газовой сетью. Газопровод на территории Болгарии протяженностью 140 километров рассчитан на 3 миллиарда кубометров в год и в будущем будет расширен до объёма 5,5 кубометров. Стоимость проекта трубопровода без НДС составляет 145 миллионов евро.

IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. IGB начинается от ТАР, идет до национальной газовой системы Греции, а потом посредством регазификационной установки - до порта Александруполиса. Наряду с этим, в будущем планируется транспортировка природного газа через Грецию и Болгарию в Сербию, Северную Македонию, Румынию и Венгрию, а также Украину.

Интерконнектор был подключен к TAP в марте этого года. В мае энергетические регуляторы Болгарии и Греции сертифицировали греко-болгарский интерконнектор (IGB), а в июне была осуществлена пробная подача газа в испытательных целях.

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который будет транспортировать азербайджанский газ, придаст мощный импульс энергетической независимости Греции и Болгарии, заявил на церемонии в Комотини греческий премьер Кириакос Мицотакис. "Сегодня очень важный момент для Греции, Болгарии, Балкан и всей Европы. Потому что мы открываем не просто газопровод, а энергетический мост, который соединит Грецию и Болгарию", - сказал он. По словам премьер-министра, Греция защищает свою энергетическую независимость и, вместе с тем, становится энергетическим хабом для всей Европы.

Отметим, что 20 процентов потребляемого ею газа Греция получает посредством Трансадриатического газопровода. То есть Азербайджан обеспечивает 20 процентов потребностей этой страны.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, выступая на церемонии открытия IGB, назвал это событие символом достижения энергетической независимости. Болгарский премьер отметил, что интерконнектор начинает работать, и он горд, что возглавлял правительство, которому удалось завершить работу всего за шесть месяцев.

Исполнительный директор греческой проектной компании ICGB AD Константинос Караяннакос считает, что IGB изменит энергетическую карту Юго-Восточной Европы. "Мы начали работать над этим проектом в совершенно другой международной среде, но сегодня IGB нужен и важен как никогда. Интерконнектор Греция-Болгария - это новый маршрут для безопасных и диверсифицированных поставок, который изменит энергетическую карту региона", - сказал он. Что, в принципе, так и есть.

А если говорить точнее, то энергетическую карту региона изменил Баку, Президент Азербайджана с его проектами и инициативами. Маленькая страна построила грандиозный газопровод, не тупиковый, а открытый к развитию и продолжению. Азербайджан ни с кем не соперничает, это единственная нефтегазодобывающая страна, которая сотрудничает со своими нефтегазодобывающими соседями, без ревности, зависти, попыток ставить палки в колеса. Как показывает практика, это очень правильная политика, правильная тактика, которая приносит прибыль и одновременно расширяет круг друзей и партнеров.

Проекты Азербайджана меняют взгляд на возможности взаимовыгодного взаимодействия в нашем сложном мире. А это дорогого стоит.