https://news.day.az/economy/1485244.html Стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб на 72 миллиарда долларов
Стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб на 72 миллиарда долларов
За первое полугодие текущего года стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб на 72 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az, эти данные содержатся в отчете швейцарской организации "Swiss Re".
По данным авторов отчета, за аналогичный период прошлого года материальный ущерб составил больше - $ 91 млрд. Наибольший ущерб страховщикам нанесен в Европе и Австралии.
Наблюдается также снижение ущерба от техногенных аварий, вызванных человеческим фактором. В текущем году он упал до 95 миллиардов долларов, в то время как в первой половине прошлого года показатель составлял 75 миллиардов долларов.
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