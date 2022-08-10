Латвийские компании намерены участвовать в восстановлении Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

Латвия чрезвычайно заинтересована в участии в строительных работах и других сферах восстановительного процесса в Карабахе.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Латвии, передает Day.Az.

"Наше посольство вместе с бизнес-партнерами в Риге продолжает информировать латвийские компании о создании зон "зеленой" энергетики, управлении водными ресурсами и отходами, восстановлении инфраструктуры, проектировании зданий, а также о реставрации исторических и культурных памятников на освобожденных землях Азербайджана", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, латвийский бизнес-сектор следит за процессами развития в Карабахе и стремится определить возможные формы сотрудничества в сфере восстановительных работ.

Что касается реализации проектов в сфере "зеленой" энергетики на освобожденных землях, то в МИД отметили, что как с латвийской, так и с азербайджанской стороны существует понимание важности укрепления и расширения двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе.

Дальнейший обмен опытом и информацией между обеими сторонами в энергетическом секторе и по вопросам регулирования энергетики играет важную роль для реализации общих проектов.

Как отметили в МИД, Латвия видит потенциал для плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии.

"Обеспечение инвестиций в устойчивые энергетические мощности, в частности, в выработку электроэнергии из энергии ветра и солнца, рассматривается в качестве стратегического приоритета в сотрудничестве с Азербайджаном. Существует огромный потенциал в области исследований и разработок, передачи знаний и технологического обмена, а также разработки солнечных установок", - добавили в министерстве.