Веронский Евразийский экономический форум впервые пройдет в Баку

XV Веронский Евразийский экономический форум пройдет в столице Азербайджана Баку, сообщает Trend со ссылкой на организатора, ередает Day.Az.

Мероприятие состоится 27-28 октября 2022 года.

"В 2022 году в столице Азербайджана пройдет Евразийский экономический форум с целью содействия деловому диалогу в Большой Евразии. Выбор Баку не случаен. Азербайджан подтверждает свое важное и значимое международное присутствие, усиленное его собственным большим торгово-экономическим потенциалом", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, участники форума подробно расскажут о своем видении перспектив и возможностей Азербайджана и его растущей экономики в динамично меняющемся мире.