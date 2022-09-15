https://news.day.az/economy/1495831.html В Азербайджане выделят более 4,4 млрд. манатов на соцзащиту
В Азербайджане выделят более 4,4 млрд. манатов на соцзащиту
В следующем году расходы на социальную защиту составят в госбюджете 4 млрд. 411,8 млн. манатов.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в сообщении Министерства финансов, касающемся предварительных показателей сводного и государственного бюджетов 2023 года.
По сравнению с 2022 годом это больше на 683,2 млн. манатов или на 18,3%.
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