Возросли грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA

Грузоперевозки по азербайджанскому участку международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) в январе - июле 2022 года составили порядка 28,63 миллиона тонн, что на 20,95 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате Азербайджана, в указанный период грузооборот по азербайджанскому участку TRACECA превысил 7,186 миллиарда тонно-километров, что на 28,65 процента больше показателя января - июля прошлого года.

В Азербайджане в отчетный период 2022 года на грузоперевозки автомобильным транспортом пришлись свыше 15,466 миллиона тонн, или 54 процентов от общего объема грузоперевозок, железнодорожным транспортом - более 9,394 миллиона тонн (32,8 процента), морским транспортом - более 3,769 миллиона тонн (13,2 процента).

Из общего объема грузоперевозок на транзитные грузоперевозки пришлись более 7,8 миллиона тонн (27,2 процента).