В Восточно-Зангезурском экономическом районе состоялась церемония закладки фундамента автомоста на границе с Ираном

21 сентября с участием заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Рустама Гасыми состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста Агбенд, который будет построен на государственной границе с Ираном на территории Восточно-Зангезурского экономического района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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