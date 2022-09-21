https://news.day.az/economy/1497138.html В Восточно-Зангезурском экономическом районе состоялась церемония закладки фундамента автомоста на границе с Ираном - ФОТО
В Восточно-Зангезурском экономическом районе состоялась церемония закладки фундамента автомоста на границе с Ираном - ФОТО
21 сентября с участием заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Рустама Гасыми состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста Агбенд, который будет построен на государственной границе с Ираном на территории Восточно-Зангезурского экономического района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре