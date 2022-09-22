Поставки газа из Азербайджана являются приоритетом для Болгарии

Наладить поставки газа от таких партнеров, как Азербайджан, является первоочередной задачей для Болгарии, сказал министр энергетики Болгарии Росен Христов, выступая на Румынской международной газовой конференции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы активно работаем над сокращением поставок из России. Нашим приоритетом является диверсификация, которая заключается в получении газа от таких партнеров, как Азербайджан или Турция", - сказал Христов.

По его словам, первого октября начнет функционировать интерконнектор Греция-Болгария (IGB). Его первоначальная мощность составляет три миллиарда кубометров с потенциальным увеличением до пяти миллиардов кубометров газа.

Инвестиции в инфраструктуру сейчас являются ключевым приоритетом, и нет ни одной страны, которая могла бы справиться с этими вызовами в одиночку, добавил министр.

Проект IGB имеет ключевое значение для повышения безопасности поставок и обеспечения диверсификации источников природного газа для Болгарии и региона Юго-Восточной Европы. На региональном уровне IGB обеспечит доступ к газотранспортной сети для болгарских муниципалитетов и регионов, у которых не было возможности подключения. Интерконнектор с Грецией представляет собой совершенно новый маршрут для транспортировки природного газа в Европу и предоставит Болгарии и региону доступ к поставкам из новых источников. Проект соединит страну с Южным газовым коридором и предоставит отличную синергию с другими крупными энергетическими проектами, такими как TAP, TANAP, EastMed и терминал сжиженного природного газа в Александрополисе.