Микаил Джаббаров назвал объем субсидий для предпринимателей, понесших убытки от пандемии

C июня 2020 года по первое сентября 2022 года общая сумма утвержденных субсидий в Азербайджане составила 291,8 миллиона манатов.

Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что в рамках проекта по гарантированной государством льготной кредитной поддержке предпринимателям, понесшим убытки от пандемии, выплачены 34,3 миллиона манатов.