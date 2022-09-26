https://news.day.az/economy/1498373.html Микаил Джаббаров назвал объем субсидий для предпринимателей, понесших убытки от пандемии
Микаил Джаббаров назвал объем субсидий для предпринимателей, понесших убытки от пандемии
C июня 2020 года по первое сентября 2022 года общая сумма утвержденных субсидий в Азербайджане составила 291,8 миллиона манатов.
Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации отмечается, что в рамках проекта по гарантированной государством льготной кредитной поддержке предпринимателям, понесшим убытки от пандемии, выплачены 34,3 миллиона манатов.
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