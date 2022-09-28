https://news.day.az/economy/1498970.html Орхан Мамедов и директор компании "ASELSAN-BAKÜ" обсудили поддержку технологических стартапов
Орхан Мамедов и директор компании "ASELSAN-BAKÜ" обсудили поддержку технологических стартапов
Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.
В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с директором компании "ASELSAN-BAKÜ" Озгюром Кюрюмом.
На встрече состоялся обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества по повышению роли МСБ в сфере информационно-коммуникационных технологий, возможностях совместной поддержки технологических стартапов.
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