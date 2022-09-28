Зангезурский коридор - ключевой фактор для создания коридора Запад-Восток

Открытие Зангезурского коридора - благоприятная возможность для реализации важных проектов на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор бельгийского мозгового центра "New Direction" Витольд де Шевильи в ходе дискуссий на тему роли мозговых центров в мирном процессе на Южном Кавказе после 44-дневной войны в рамках I Форума мозговых центров Азербайджана.

"Об успехах Азербайджана будут еще много говорить. Открытие Зангезурского коридора - это благоприятная возможность для реализации важных проектов на Южном Кавказе", - сказал он.

По словам эксперта, для преодоления энергетической зависимости ЕС работает с другими партнерами, в том числе с Азербайджаном.

"Европа также заинтересована в потенциале центральноазиатского региона. Но для этого сотрудничества важно создать коридор Запад-Восток. И здесь вновь выходит на первый план значение Зангезурского коридора", - сказал де Шевильи.

Говоря о значимости мозговых центров, бельгийский эксперт отметил, что ключевым условием является финансирование.

"Важно наладить сеть, привлечь опытных специалистов", - сказал он.