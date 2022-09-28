AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту

В рамках ежегодного международного технологического форума "Digital Bridge", прошедшего в городе Астана, ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана "AzerTelecom" и "Казахтелеком" подписали меморандум о стратегическом партнерстве по проекту Прокладки Волоконно-Оптической Линии Связи по дну Каспийского моря.

Стороны уверены, что документ послужит стимулом для дальнейшего сотрудничества в области развития цифровой инфраструктуры обеих стран, будет способствовать наращиванию новых рыночных возможностей в части доступности и повышения пропускной способности сетей в обоих государствах.

Документ предусматривает стратегическое партнерство двух операторов в рамках проекта Транскаспийской Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС) по маршруту Азербайджан-Казахстан, который является частью масштабного проекта "Цифровой Шелковый Путь" (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией посредством Азербайджана и Казахстана.

Представители телеком-операторов выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего бизнеса по оказанию международных услуг электросвязи, возможности стимулирования двустороннего сотрудничества по дальнейшему развитию digital-трансформации и цифровой инфраструктуры обеих стран.

"Сотрудничество между нашими компаниями в рамках проекта цифровой инфраструктуры - Транскаспийской Волоконно-Оптической Линии Связи, являющегося частью "Цифрового Шелкового Пути", откроет для нас возможности выхода на новые рынки сбыта, расширив наши транзитные возможности. Также с помощью этого сотрудничества мы получим возможность повысить надежность предоставления телекоммуникационных услуг потребителям наших стран", - отметил генеральный директор по операционным вопросам компании "AzerTelecom" Сергей Назаренко.

"Сегодня наиболее оптимальной формулой для решения совместных задач и интересов для нас является выстраивание прямых отношений. Совместная деятельность с компанией "AzerTelecom" предполагает обмен информацией, передовой практикой, опытом и содействие совместным проектам. Все это в свою очередь будет способствовать развитию новых рын­очных возможностей в части доступности и повышения пропускной способности сетей в обеих странах", - отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Компания "AzerTelecom", входящая в состав "NEQSOL Holding", является ведущим оператором связи в Азербайджане и обеспечивает подключение страны к международным сетям телекоммуникаций.

"Казахтелеком" - крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, имеет статус национального оператора связи.