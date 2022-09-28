Греция выдала разрешение на использование IGB на своей территории
Греция выдала разрешение на использование газового интерконнектора с Болгарией (IGB) на своей территории, сказали Day.Az в проектной компании ICGB AD.
Как сообщается, это позволит начать коммерческую эксплуатацию трубопровода 1 октября 2022 года.
Аналогичное решение было выдано сегодня и болгарской стороной.
Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.
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