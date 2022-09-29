Виртуальные банковские карты Azercell будут поддерживать глобальные платежные инструменты
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Виртуальные банковские карты мобильного оператора Azercell будут поддерживать глобальные платежные инструменты.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в ходе мероприятия на тему "Fintech в Азербайджане - сегодня и завтра" руководитель департамента решений Azercell Наргиз Тагизаде.

По ее словам, компания уже внедрила решения Apple Pay и Google Pay в виртуальные карты.

"С первого дня выпуска карты будут поддерживать платежи с помощью Apple Pay и Google Pay. В ближайшее время ожидается выпуск банковских платежных карт в мобильном приложении Azercell. Эти карты будут выполнять аналогичные функции привычных банковских карт. В целях поощрения будут также применены кампании и стимулирующие предложения", - отметила Тагизаде.