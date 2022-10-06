Обсужден совместный проект Азербайджана с ВБ и SECO

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с миссией Всемирного банка (ВБ) и делегацией SECO в рамках проекта укрепления потенциала по рамкам среднесрочных расходов (РСР), реализуемого совместно с ВБ и швейцарским Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией реформы по внедрению данного проекта, укреплением среднесрочных макрофискальных рамок, продолжением поддержки в направлении совершенствования методологии подготовки бюджетного календаря, базовых прогнозов, бюджетной классификации и основных показателей деятельности и результатов в пилотных секторах, в которых применяется РСР.

Министр финансов подчеркнул, что за прошедший период были успешно реализованы совместные проекты в различных направлениях. Отметив важность применения РСР в обеспечении адресности, эффективности и результативности бюджетных расходов, он проинформировал о проводимых в Азербайджане реформах в области управления государственными финансами, подчеркнул важную роль этих мер в повышении прозрачности и эффективности государственного регулирования в экономике.

В свою очередь, руководитель миссии ВБ Ян Халвдан Росс Хоксворт проинформировал о проделанной на сегодняшний день работе в рамках данного проекта и следующих шагах, которые будут предприняты, и выразил готовность продолжить поддержку Азербайджана в направлении продолжения реформ.

Глава делегации SECO Альберто Эрнандес подчеркнул, что стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы внесет значительный вклад в реформы, проводимые по ССР.