Подготовлена "дорожная карта" Страхового сообщества тюркского мира

Ассоциация страховщиков Азербайджана подготовила "дорожную карту" Страхового сообщества тюркского мира.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ассоциацию.

В информации отмечается, что в октябре в формате видеоконференцсвязи состоится первое заседание страховых организаций, входящих в Страховое сообщество тюркского мира.

На этом заседании будут определены место и время проведения первой годовой ассамблеи.

"Дорожная карта" определяет стратегические цели, вопросы сотрудничества и др. аспекты, касающиеся взаимодействия в сфере страхования.

Страховое сообщество тюркского мира было учреждено 24 мая 2022 года на саммите международного страхового конгресса в Стамбуле при участии объединений страховщиков Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.