Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией

Платформа "Центральный Восточный Азери" (ACE) застрахован международной страховой компанией.

Об этом, в ходе медиатура для журналистов, сказал проектный менеджер "Центральный Восточный Азери" (ACE) Нил Филипс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эта страховая компания расположена в Лондоне.

"Все партнеры проекта ACE были заинтересованы в страховании от рисков и мы получили разрешение со стороны Государственной нефтяной компании Азербайджана на страхование от рисков в соответствии с международной стратегией страхования", - добавил он.