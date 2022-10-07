https://news.day.az/economy/1501405.html Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер - ФОТО
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер - ФОТО
Платформа "Центральный Восточный Азери" (ACE) застрахован международной страховой компанией.
Об этом, в ходе медиатура для журналистов, сказал проектный менеджер "Центральный Восточный Азери" (ACE) Нил Филипс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, эта страховая компания расположена в Лондоне.
"Все партнеры проекта ACE были заинтересованы в страховании от рисков и мы получили разрешение со стороны Государственной нефтяной компании Азербайджана на страхование от рисков в соответствии с международной стратегией страхования", - добавил он.
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