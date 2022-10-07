Азербайджанские предприниматели провели деловые встречи в Узбекистане

С 28 сентября по 6 октября около 30 представителей малого и среднего бизнеса Азербайджана находились в рабочей поездке в Узбекистане. В поездке, организованной при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ООО "Марсол", приняли участие предприниматели, работающие в сферах строительства, туризма, логистики, питания, текстиля, ИКТ, рекламы, бухгалтерского учета, производства и услуг.

Как сообщили Day.Az в агентстве, целью визита стало более широкое продвижение азербайджанских компаний, расширение доступа к рынкам, развитие делового партнерства с узбекскими компаниями и установление новых отношений сотрудничества.

В Ташкенте участники поездки возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву на площади имени великого лидера. Был проведен ряд встреч в Торгово-промышленной палате Узбекистана, Агентстве по развитию предпринимательства, посольстве Азербайджана в Узбекистане и представительстве Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана в Узбекистане. Также состоялось участие в выставках "Aquatherm Tashkent", "UzETechExpo 2022" и "OzuPACK - OZBEKinPRINT 2022".

В Самарканде азербайджанские предприниматели посетили различные производственные предприятия. В Бухаре состоялся форум по сотрудничеству с участием предпринимателей обеих стран, был подписан Меморандум о взаимопонимании между туристическими компаниями Азербайджана и Узбекистана.