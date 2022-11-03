Венгерские компании начали переговоры по импорту азербайджанского газа

Источник: Агентство международной информации Trend

Венгрия определенно заинтересована во включении азербайджанского газа в свой будущий энергетический баланс.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в четверг сказал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, передает Day.Az.

"Наши политические лидеры подтвердили это намерение на различных форумах, в последний раз в июне этого года, когда министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто принял участие в Бакинской энергетической неделе. Переговоры о возможной закупке нами газа по Южному газовому коридору уже начались между SOCAR и венгерскими энергетическими компаниями MOL и MVM. Однако для этого необходимы дальнейшие инвестиции в инфраструктуру, снабжение и транспортные мощности, а также конкретные обязательства с точки зрения спроса не только со стороны Венгрии", - сказал он.

Торма отметил, что венгерская газотранспортная система вскоре будет готова к приему азербайджанского природного газа с южного направления.

"В этом контексте мы приветствуем ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария 1 октября и с нетерпением ожидаем завершения других инфраструктурных проектов в Юго-Восточной Европе. В то же время мы надеемся, что Азербайджан в скором времени сможет поставлять достаточно газа для удовлетворения возросших потребностей Европы", - сказал он.

Что касается перспектив сотрудничества в сфере альтернативной энергетики, дипломат подчеркнул, что как для Азербайджана, так и для Венгрии переход на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является приоритетом и важной задачей.

"У нас уже есть динамично развивающееся двустороннее сотрудничество в области энергетики, и наша цель - расширить его и на возобновляемые источники энергии. С февраля 2020 года между нашими странами действует Рабочая группа по вопросам энергетики. Здесь мы сосредоточимся, среди прочего, на таких областях, как экологичные решения, энергоэффективность и управление водными ресурсами, где венгерские компании предлагают инновационные технологии и ноу-хау, которыми мы готовы поделиться", - сказал он.

Торма отметил, что проекты по восстановлению и строительству на освобожденных территориях Азербайджана так же открывают большие возможности для сотрудничества в области ВИЭ.

"Естественно, в свете сегодняшнего энергетического кризиса в Европе важность инвестиций в "зеленую" энергетику и энергоэффективность в Венгрии еще больше возросла. Среди других мер и планов министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто недавно объявил, что Венгрия присоединится к проекту по поставке "зеленой" электроэнергии из Азербайджана в Грузию и Румынию", - сказал он.

Кроме того, как сказал посол, Венгрия планирует продвигать новые идеи для экономического сотрудничества с Азербайджаном.

"8-е заседание двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось в феврале этого года, были определены основные приоритеты и задачи. Но мы, безусловно, планируем продвигать и новые идеи. Мы можем опираться на существующее или предыдущее сотрудничество, как, например, между "Азерсу" и венгерскими водопроводными компаниями", - сказал он.

Торма отметил, что есть также текущие проекты, которые необходимо завершить, такие как строительство тепличного комплекса в Хызинском районе Азербайджана.

"Обычно мы нацелены на совместные проекты, которые приносят взаимную выгоду, и в основном фокусируемся на таких областях, как "умные" и "зеленые" городские решения, энергоэффективность и управление водными ресурсами, где венгерские компании предлагают инновационные технологии и ноу-хау, которыми мы готовы поделиться. Есть много других сфер, таких как развитие сельского хозяйства или энергетика, где потенциал для дальнейшего сотрудничества высок, особенно с учетом последних геополитических событий", - добавил он.

В частности, дипломат отметил, что Венгрия работает над продвижением конкретных проектов на освобожденных землях Азербайджана.

"Фактически в январе 2021 года Венгрия была одной из первых стран, выразивших заинтересованность в участии в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, и с тех пор на различных встречах на высоком уровне мы подтвердили наши намерения. Наши компании участвовали в выставке Rebuild Karabakh EXPO в октябре 2021 года, а также с 19 по 21 октября 2022 года", - сказал он.

Торма отметил, что уже определены потенциальные сферы сотрудничества, такие как инфраструктурное, городское и сельскохозяйственное развитие.

"На данный момент мы работаем над продвижением конкретных проектов в этих сферах. Важно отметить, что у венгерского EXIM Bank есть специальная кредитная линия в размере 120 миллионов долларов для финансирования совместных проектов заинтересованных венгерских и азербайджанских компаний", - добавил посол.

Касаясь связей в сфере туризма, он отметил, что венгерская компания WizzAir с 2016 года осуществляет рейсы между Баку и Будапештом, а после пандемии COVID-19, в октябре 2021 года, Венгрия в числе первых стран восстановила авиасообщение с Азербайджаном.

"В настоящее время WizzAir выполняет два рейса в неделю между нашими столицами и определяет количество рейсов, исходя из коммерческих соображений", - пояснил посол.

Дипломат также отметил, что Венгрия, будучи центральноевропейской страной и членом западных союзнических систем, в то же время не забывает о своих восточных корнях.

"Хотя мы являемся "всего лишь" наблюдателями в Организации тюркских государств, мы хотим быть активными участниками деятельности Организации и всех форматов тюркского сотрудничества. В целях углубления сотрудничества с тюркским миром в 2019 году мы открыли Европейское представительство Организации в Будапеште, которое в настоящее время работает в полную силу с менеджерами проектов из всех стран-членов, включая Азербайджан. У нас прекрасное сотрудничество с Международным фондом тюркской культуры и наследия, базирующимся в Баку. Мы, безусловно, хотим становиться все более и более активными во всех сферах, которые охватывает Организация, поэтому регулярно участвуем в ее заседаниях, мероприятиях различного уровня", - сказал посол.

Торма отметил, что, как и в предыдущие годы, на следующем саммите Организации в Самарканде в ноябре 2022 года будет присутствовать венгерская делегация самого высокого уровня.

"Тот факт, что Шуша станет культурной столицей тюркского мира в 2023 году, а регион Веспрем-Балатон - культурной столицей Европы в 2023 году, открывает новые возможности для сотрудничества", - заключил он.