Австралийская компания видит большой потенциал сотрудничества с Азербайджаном в секторе ВИЭ

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан обладает значительным незадействованным потенциалом в секторе возобновляемых источников энергии.

Об этом сказал Trend во вторник представитель австралийской компании Fortescue Future Industries (FFI), передает Day.Az.

По его словам, FFI создает портфель гидроэнергетических и геотермальных проектов, а также проектов в сфере ветроэнергетики и солнечной энергетики по всему миру и уже видит большой прогресс по ряду из них.

"Это касается и Азербайджана. Будучи расположенным вдоль побережья Каспийского моря, Азербайджан обладает значительным потенциалом в использовании ветра для выработки возобновляемой энергии. Параллельно с ветровой энергетикой мы планируем также изучить потенциал производства "зеленого" водорода", - сказал представитель FFI.

Также, по его словам, в настоящее время компания работает с ключевыми заинтересованными сторонами, и в августе 2022 года председатель FFI Эндрю Форрест встретился с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, чтобы обсудить будущее сотрудничество.

Отметим, что FFI уже подготовила план проекта по производству и экспорту "зеленого" водорода в Азербайджане, который недавно был представлен на втором заседании комиссии по возобновляемым источникам энергии под председательством министра Парвиза Шахбазова.