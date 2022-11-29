Азербайджан присоединился к ряду глобальных инициатив по сокращению выбросов в атмосферу
Азербайджан присоединился к ряду глобальных инициатив по сокращению выбросов в атмосферу.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель компании Caspian Hydrogen Development Group Теймур Аббасов на мероприятии на тему "Зеленый водород" и возобновляемая энергия".
"Азербайджан исторически является производителем нефти и газа, и у страны есть большой потенциал производства "зеленой энергии", - сказал Аббасов.
По его словам, компания Caspian Hydrogen Development Group фокусируется на проектах возобновляемой энергии, в частности, производстве водорода.
"Проект в Гарадаге поможет нам вырабатывать больше возобновляемой энергии, которую мы сможем использовать в ряде отраслей, таких как промышленность, транспорт и сельское хозяйство", - сказал Аббасов.
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