Азербайджан присоединился к ряду глобальных инициатив по сокращению выбросов в атмосферу.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель компании Caspian Hydrogen Development Group Теймур Аббасов на мероприятии на тему "Зеленый водород" и возобновляемая энергия".

"Азербайджан исторически является производителем нефти и газа, и у страны есть большой потенциал производства "зеленой энергии", - сказал Аббасов.

По его словам, компания Caspian Hydrogen Development Group фокусируется на проектах возобновляемой энергии, в частности, производстве водорода.

"Проект в Гарадаге поможет нам вырабатывать больше возобновляемой энергии, которую мы сможем использовать в ряде отраслей, таких как промышленность, транспорт и сельское хозяйство", - сказал Аббасов.