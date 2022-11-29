Испания стремится внести вклад в развитие сектора ВИЭ Азербайджана

Испания стремится внести свой вклад в цель Азербайджана по достижению 30 процентов доли возобновляемой энергии к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник временный поверенных в делах Испании в Азербайджане Патрисия Серрано Санчес на мероприятии на тему "Зеленый коридор" и возобновляемая энергия".

"Развитие возобновляемой энергетики - важный элемент энергетической политики Азербайджана. Мы планируем поддерживать эту политику при помощи проекта, реализуемого нашей компанией Elecnor", - сказала посол.

Отметим, что между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО Caspian HDG и испанской компанией Elecnor, специализирующейся в области альтернативной и возобновляемой энергетики, подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта Гарадагской ветряной электростанции.