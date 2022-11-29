В Азербайджане подготовлен новый проект в сфере выплаты пенсии по инвалидности

Подготовлен и представлен в соответствующие ведомства новый проект в сфере выплаты пенсии по инвалидности.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заведующий департаментом пенсионного обеспечения Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Эйваз Исмайлов на "Социальном часе".

По его словам, согласно проекту, будет определен механизм выплаты пенсии по инвалидности в соответствии с критериями утраты трудоспособности в процентах.