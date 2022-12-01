Вьетнам заинтересован в азербайджанской нефти

Вьетнам заинтересован в импорте сырой нефти из Азербайджана.

Как передает Day.Az в четверг со ссылкой на вьетнамские СМИ, об этом сказал Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук на встрече с новоназначенным послом Азербайджана в стране Шовги Мехдизаде.

По словам главы государства, стороны должны более тесно сотрудничать, чтобы активизировать торговое сотрудничество.

Он отметил, что Вьетнам хотел бы наладить экспорт электроники и сельскохозяйственной продукции в страну и, в свою очередь, обеспечить поставки сырой нефти из Азербайджана.