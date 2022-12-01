https://news.day.az/economy/1515939.html Вьетнам заинтересован в азербайджанской нефти - Президент
Вьетнам заинтересован в азербайджанской нефти - Президент
Вьетнам заинтересован в импорте сырой нефти из Азербайджана.
Как передает Day.Az в четверг со ссылкой на вьетнамские СМИ, об этом сказал Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук на встрече с новоназначенным послом Азербайджана в стране Шовги Мехдизаде.
По словам главы государства, стороны должны более тесно сотрудничать, чтобы активизировать торговое сотрудничество.
Он отметил, что Вьетнам хотел бы наладить экспорт электроники и сельскохозяйственной продукции в страну и, в свою очередь, обеспечить поставки сырой нефти из Азербайджана.
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